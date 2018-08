Mit Messer bedroht 27. August 2018 16:36; Akt: 27.08.2018 16:42 Print

Mann traf Bekannten an Haltestelle, raubte ihn aus

Ein Treffen zwischen zwei Wienern (37, 42) an einer Bushaltestelle in Meidling endete mit einem spontanen Raubüberfall. Der Tatverdächtige hatte offenbar starkes Interesse am Handy seines Bekannten.