Sportler beim Wiener Silvesterlauf reanimiert

Beim 41. LCC-Silvesterlauf in Wien musste heute ein Läufer reanimiert werden. Der 55-Jährige war auf der 5,3 Kilometer-Runde auf der Ringstraße knapp vor dem Ziel mit Kammerflimmern zusammengebrochen.

Unmittelbar nachdem er gestürzt war, begannen mitlaufende Ärzte mit der Reanimation - sie verwendeten dabei Defibrillatoren, die in einer der elf so genannten "Gewista-Defi-Säulen" untergebracht sind. Sofort trafen auch das Rote Kreuz und die Polizei am Unfallort ein und leisteten Hilfe. Der Mann wurde mit der Rettung ins AKH transportiert, er befindet sich außer Lebensgefahr.

(red)