Baustellen sorgen für Staus in der Wiener City

Wegen Fahrbahnerneuerung wird die Hadikgasse laut ÖAMTC zwischen Schloßallee und Kennedybrücke von Dienstag, 3. Juli, bis Sonntag, 2. September 2018, gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über Linke Wienzeile – Winckelmannstraße – Äußere Mariahilfer Straße – Penzinger Straße – Ameisgasse. Die Penzinger Straße wird im genannten Zeitraum zur Einbahn stadtauswärts.

Die ÖAMTC-Experten befürchten Staus zu den Verkehrsspitzen auf Linke Wienzeile und der gesamten Umleitungsstrecke.

Baustelle bei Margaretengürtel

Auch die Unterführung Margaretengürtel wird auf Höhe Hollgasse von Montag, 2. Juli, 20 Uhr, bis Freitag, 31. August 2018, saniert.

In Fahrtrichtung Mariahilf wird in einem Gegenverkehrsbereich verschwenkt. Dem Individualverkehr steht in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.





(red)