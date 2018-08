Marina Tower bietet Hafenflair aus luftiger Höh'

Der Marina Tower in der Wehlistraße 291 (Leopoldstadt) soll mehr sein als "nur" ein Wohnturm. Direkt am rechten Donauufer gelegen will die Marina Tower Holding (Buwog Group und IES Immobilien) hier Wohnträume direkt am Wasser verwirklichen.

Umfrage Würden Sie gerne am Wasser wohnen? Ja, stelle ich mir sehr gemütlich vor.

Nein, das wäre mir zu laut.

Keine Ahnung.

Laut den Originalplänen sollte der Wohnturm bereits fast fertig sein, doch diverse Verzögerungen machten dem einen Strich durch die Rechnung. Nun soll es aber soweit sein und der Baubeginn kommen.

500 Wohnungen im 130 Meter-Turm

Der 130 Meter Wohnturm wird rund 500 Miet- und Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen Wohnflächen 45 m² bis 310 m² bieten. Durch die unmittelbare Nähe zum Wasser (die Bewohner sollen direkten Zugang zur Donau über das Marina Deck bekommen) sowie zu den angrenzenden Naherholungsgebieten soll hier Wohnen mit besonderem Ambiente bieten.

Wohnen mit Grün und Wasser

Für zusätzliches Grün sind Loggien mit Grünräumen und großzügig angelegten Frei- und Erlebnisflächen geplant. Neben den Wohneinheiten sollen im neuen Marina Tower auch Einrichtungen sozialer Infrastruktur wie Kindergarten, Apotheke und Ärztezentrum Platz finden. Für das Gefühl des "gehobenen Wohnens" wird auch ein eigener Concierge-Service angeboten.

Die Fertigstellung des Marina Tower ist für 2021 geplant, Vormerkungen für Wohneinheiten sind bereits möglich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)