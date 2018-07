Maskierte entschuldigte sich während Trafik-Raub

Der wohl höflichste Überfall des Jahres ereignete sich am Montag in der Früh in Wien-Landstraße. Gegen 8.40 Uhr stürmte eine mit Schal, Haube und Sonnenbrille maskierte Frau eine Trafik in der Erdbergstraße.

"Entschuldigung..."

Sie bedrohte die dortige Mitarbeiterin mit einem Küchenmesser und verlangte Bargeld. Gleichzeitig entschuldigte sie sich für ihr Vorgehen, wie die Polizei berichtet.

Die Räuberin konnte mit ihrer Beute zunächst flüchten, wurde dann aber von der Polizei im Zuge einer Sofortfahndung geschnappt.

Die 35-jährige Tatverdächtige hatte das geraubte Geld dabei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

(red)