Massencrash auf der A 23 legt Verkehr lahm

Am Samstag gegen 10 Uhr hat sich auf der Südost Tangente (A 23) in Fahrtrichtung Vösendorf auf Höhe Sankt Marx ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In den Crash waren sieben Fahrzeuge verwickelt.

Ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen und auch die Berufsrettung Wien war mit mehreren Teams vor Ort, um die sechs Verletzten notfallmedizinisch zu versorgen. "Fünf Personen mussten zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht werden. Sie erlitten Prellungen, und einer von ihnen Verletzungen im Oberkörperbereich", teilt Corina Had von der Berufsrettung Wien mit.

Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

Lange Wartezeiten

Autofahrer mussten viel Geduld beweisen, es staute sich kilometerweit. Zur Sperre der Unfallstelle kamen die Bauarbeiten zwischen Sankt Marx und der Sterngasse erschwerend hinzu. "Die Totalsperre wurde zwar schnell wieder aufgelöst und ein Fahrstreifen von der Polizei wieder freigegeben, aber es kam durch den Unfall und die Bauarbeiten insgesamt zu einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde", so die Experten vom ARBÖ.

Ausweichen konnte man nur großräumig über die A 22, Donauufer Autobahn, den Knoten Prater, den Gürtel und die Triester Straße.

