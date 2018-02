Mehr Jahreskartenbesitzer als zugelassene Autos

Die MA 20 - Energieplanung präsentierte jetzt den aktuellen Energiebericht der Stadt Wien mit umfassendem Datenmaterial. Er enthält das Monitoring der Energieziele der Stadt Wien aus der Smart City Rahmenstrategie und der Energierahmenstrategie und liefert zusätzlich Zahlen rund um die Energieversorgung der Stadt, Energieeffizienz und Energieanwendungen, erneuerbare Energien, Preisentwicklungen und vieles mehr. Betrachtet wird der Zeitraum 1995 bis 2015.

Tolle Bilanz für Wien: Erstmals sind in Wien mehr Jahreskartenbesitzer als zugelassene PKW zu verzeichnen. Der Wechsel vom Auto zu öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert den Ausstoß von CO2-Emissionen drastisch; der stärkste Treiber von CO2 ist nämlich der Verkehrsbereich, heißt es aus dem Büro von Vize-Bürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne). Und: Im Österreich-Vergleich verbrauchen die Wiener pro Kopf den wenigsten Strom!

Die wichtigsten Energie-Entwicklungen im Überblick:

- Wiener Pro-Kopf-Energieverbrauch 20.470 KWh (Durchschnitt Österreich: 34.578 kWh):

Wien hat österreichweit den niedrigsten Energieverbrauch sowohl pro Kopf als auch bezogen auf die Wertschöpfung. In den meisten Bundesländern konnte der Endenergieverbrauch pro Kopf in den letzten Jahren reduziert werden. Ein vermehrter Einsatz von elektrischer Energie ist in ganz Österreich deutlich zu erkennen.

- Treibhausgasemission: 2,6 Tonnen CO2-Äqulvalente pro Kopf

Es werden vermehrt erneuerbare Energien und Abwärme genutzt. Dies schlägt sich auch in einem reduzierten Treibhausgasausstoß nieder.

- 373 PKWs pro 1.000 Einwohner und 387 verkaufte Jahreskarten pro 1.000 Einwohner

In den letzten Jahren hat sich das Mobilitätsverhalten in Richtung mehr Nachhaltigkeit verbessert: Die PKW-Dichte pro Einwohnerin und Einwohner ist seit 2010 rückläufig und die Anzahl der verkauften Jahreskarten der Wiener Linien steigt an. Der öffentliche Verkehr wird weiterhin gut angenommen und der Radverkehr nimmt weiter zu.

Der Energiebericht steht gratis als PDF-Download zur Verfügung:

www.wien.gv.at/statistik/energie

(Red)