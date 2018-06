Mehr Polizeipräsenz auf Donauinsel und in Lobau

Badegäste, Radfahrer, Hundebesitzer, Grillfans - Donauinsel und Lobau sind die beliebtesten Naherholungsgebiete in Wien. Um ein "gedeihliches Miteinander" während der Sommermonate zu gewährleisten, setzten Polizei und Stadt Wien auf integrierte Sonderstreifen und Schwerpunkt-Aktionen.

Polizeihunde, Seedienst, Helikopter

Um sich ein Bild von den Maßnahmen machen zu können, luden die Stadt Wien und Wiener Polizei am heutigen Freitag ab 14 Uhr zum Aktionstag. Polizisten aller zuständigen Polizeiinspektionen, die Polizei-Diensthunde-Einheit, Polizisten des See- und Stromdienstes sowie ein Polizei-Helikopter waren vor Ort.

Weitläufiges Gebiet

"Durch das Miteinander von Polizeidienststellen, Fahrradpolizei, See- und Stromdienst, durch Hubschraubereinsatz und den Einsatz aller Kollegen können wir nahezu alle Orte rasch erreichen und mit Bevölkerung in Kontakt treten", so Michael Lepuschitz, Landespolizeivizepräsident, im Gespräch mit "Heute".

