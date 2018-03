Messer-Attacke in der Praterstraße - 3 Verletzte

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend auf der Praterstraße auf Höhe der U1-Station Nestroyplatz gegen 19.45 Uhr mit einem Messer offenbar wahllos auf Passanten eingestochen und flüchtete anschließend in Richtung Praterstern. Laut Informationen gibt es mindestens drei Schwerverletzte - einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Die genaue Umstände der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei sowie die Spezialeinheit WEGA waren im Einsatz. Schwer gerüstete Beamte mit Sturmgewehren suchten die umliegende Gegend ab. Polizeifahrzeuge mit Blaulicht patrouillierten auf den umliegenden Straßen. Ein Verdächtiger wurde am späten Abend verhaftet. Die Streifenpräsenz in Wien wurde jedoch erhöht für den Fall, dass es sich nicht um den Gesuchten handelt.



Ein auf Snapchat veröffentlichtes Video, das in der Leopoldstadt in Wien aufgenommen wurde, zeigt vermutlich den Polizeieinsatz wegen des Messerstechers. Video: Tamedia/Snapchat

Opfer zwischen 40 und 50 Jahre alt

Laut Polizei handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und zwei Frauen - ein Paar und deren erwachsene Tochter. Während die beiden Frauen inzwischen stabilisiert wurden, schwebt der Mann weiterhin in Lebensgefahr. Die Berufsrettung war mit acht Rettungsfahrzeugen und einem Katastrophenzug im Einsatz.

Mögliche weitere Opfer

Nach der Tat gab es am Praterstern ebenfalls einen Schwerverletzten nach einem Messerstich. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang gibt, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Der Praterstern befindet sich nur wenige Gehminuten von der Praterstraße entfernt.

Aktuelle Infos zum Einsatz im Bereich #Praterstraße: Um 19:45 Uhr wurden drei Personen durch einen Täter mit Messer verletzt. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Körperverletzung mit Messer am Praterstern. Der Zusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 7. März 2018

Die Fahndung nach dem Täter ist zur Stunde noch im Gang. Schwerbewaffnete Polizisten bewachten Hauseingänge. Ein Rettungsfahrzeug raste gegen 21.20 Uhr mit Blaulicht in Richtung Innenstadt.

@LPDWien was ist denn heute in der Praterstraße los? Polizisten mit schwerer Schutzausrüstung bewachen Hauseingänge und überall Streifenwagen und Rettung. — knob van lauch (@knofy) 7. März 2018

Im Bereich #Praterstraße kam es zu einer Körperverletzung mit Messer, unsere Einsatzkräfte sind vor Ort und fahnden nach dem Täter. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 7. März 2018

Die U-Bahnen beim und rund um den Nestroyplatz wurden sicherheitshalber umgeleitet. So blieb ein U-Bahnzug der Linie U2 am Praterstern zunächst 10 Minuten stehen, bevor er umdrehte und wieder zur Taborstraße zurückfuhr.

Die Polizei durchkämmte am Abend neben der näheren Umgebung auch die Kärntner Straße und den Donaukanal.



(red)