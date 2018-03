Schutzweste rettete Soldat (23) das Leben

Wie "heute.at" bereits in der Nacht auf Montag berichtete, kam es gegen 23.35 Uhr zu einer Messerattacke vor der Residenz des iranischen Botschafters in Hietzing.

Ein 23-jähriger Soldat verübte gerade seinen Dienst als Überwachungsposten vor dem Botschaftsgebäude, als sich ihm ein Mann näherte.

Messer aus Jacke gezogen

Plötzlich griff der 26-Jährige in seine Jacke, zog ein Messer und ging damit auf den Heeresangehörigen los. Der Soldat wich zurück und versuchte den Angreifer mit dem Pfefferspray zu stoppen. Doch das hielt den Österreicher nicht davon ab den 23-Jährigen weiterhin mit dem Messer zu attackieren.

Auch als die beiden Männer zu Sturz kamen, stach der Mann weiterhin auf den Soldaten ein. In Todesangst zog der 23-Jährige schließlich seine Dienstwaffe und feuerte mindestens vier Schüsse ab. Der Angreifer brach zusammen und erlag wenig später seinen tödlichen Verletzungen.

Der Soldat erlitt Schnittverletzungen am rechten Oberarm. Er wurde noch an Ort und Stelle erstverstorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige stand nach der Tat unter Schock, wurde aber zum Glück nicht schwer verletzt.

Motiv unklar

Dass er bei der Attacke nicht schlimmer verletzt wurde, hat der Soldat neben seiner schnellen Reaktion vor allem auch seiner Schutzweste zu verdanken. Denn ohne die Weste hätte die Messerattacke für den 23-Jährigen vermutlich auch tödlich enden können.

Hier erschoss Soldat den Angreifer

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und überprüft nun, wie es zu der Attacke vor der Blaimschein-Villa in der Wenzgasse kommen konnte.

Das Tatmesser wurde sichergestellt, die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Wien nahm die Spurensicherung vor. Das Motiv der Tat ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der Untersuchungen.

(wil)