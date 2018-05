Bluttat am hellichten Tag 20. Mai 2018 13:58; Akt: 20.05.2018 14:30 Print

Frau bei Messerattacke in Favoriten getötet

Messerattacke in Favoriten: Am Sonntag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Leebgasse gerufen. Ein Mann soll eine Frau mit einem Messer erstochen haben.