Messer-Attacke: Opfer sind dreiköpfige Familie

Bei einer offenbar wahllosen Messerattacke wurde eine dreiköpfige Familie - Eltern und ihre erwachsene Tochter - am Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt lebensgefährlich verletzt. Die Attacke trug sich gegen 19.45 Uhr auf der Praterstraße in der Nähe der U1-Station Nestroyplatz zu.

Die drei Personen wurden von mehreren Messerstichen getroffen und brachen zusammen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Praterstern. Die drei Opfer wurden von der Berufsrettung ins Spital gebracht. Während die beiden Frauen inzwischen stabilisiert werden konnten, befindet sich der Mann weiterhin in Lebensgefahr.

Mögliches viertes Opfer

Kurze Zeit nach der Tat gab es am nahegelegenen Praterstern ebenfalls einen durch einen Messerstich Verletzten. Ob dieser vom selben Täter niedergestochen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang besteht. Die Tatorte sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Aktuelle Infos zum Einsatz im Bereich #Praterstraße: Um 19:45 Uhr wurden drei Personen durch einen Täter mit Messer verletzt. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Körperverletzung mit Messer am Praterstern. Der Zusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 7. März 2018

Hintergründe unbekannt

Der Täter, nach dem unter Hochdruck gefahndet wird, suchte sich seine Opfer offenbar wahllos aus. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.



(hos)