Messerstiche in Wien: Opfer in Lebensgefahr

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr beobachteten Zeugen in der Raffaelgasse in Brigittenau einen heftigen Streit zwischen zwei Männern. Die beiden Streithähne begannen handgreiflich zu werden. Unter anderem schlug der unbekannte Tatverdächtige auch mit einer Stahlkette auf seinen 32-jährigen Gegner ein, berichtet die Polizei. Danach zückte er auch noch ein Messer, versetzte seinem Kontrahenten mehrere Stiche im Bereich des Oberkörpers und flüchtete daraufhin.

Den Schwerverletzten hatte der Tatverdächtige blutend auf der Straße zurückgelassen. Das Opfer, ein Algerier, wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Polizeiangaben zufolge besteht Lebensgefahr.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

