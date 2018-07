Michael Häupl wirbt jetzt für Spritzwein

Minze und Cocktail-Schirmchen im Spritzer? Nicht mit Ex-Bürgermeister Michael Häupl! Der langjährige Wiener Stadtchef galt unter Hauptstädtern ja schon seit geraumer Zeit als inoffizielles Testimonial für das allseits beliebte Weißwein-Mineral-Mischgetränk. Auf Facebook wirbt der nie um einen Schmäh verlegene Häupl jetzt in einer Kampagne von Österreich Wein zum ersten Mal ganz offen für "unverfälschten" Spritzwein – denn der ist "einfach das Beste!"

"Ich mag einen Spritzer völlig natur. Ich mag ihn nicht mit Zitrone, nicht mit Gurke, nicht einmal mit Eis", so Häupl in einem der Werbespots. "Sondern er muss schon so auch kalt sein. Ein unverfälschter Spritzer ist einfach das Beste."

