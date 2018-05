"Wiener Melange": Ludwig präsentierte neues Team

Der Wiener SPÖ-Chef wird am 24. Mai zum neuen Bürgermeister und damit Nachfolger von Noch-Stadtchef Michael Häupl (SPÖ) gewählt.

Am heutigen Montag präsentierte Ludwig seine sechs neuen amtsführenden SPÖ-Stadträte: Als "Wiener Melange aus langjähriger Erfahrung und neuen Gesichtern" bezeichnete der designierte Bürgermeister sein künftig Regierungsteam. Es sei ihm wichtig gewesen, je zur Hälfte Frauen und Männer sowie eine Mischung aus Politprofis und Quereinsteiger einzusetzen.

Es ist ein "starkes Team", schwärmte Ludwig bei dem Pressegespräch und kommentiert in Anlehnung an Shakespeare: "Lass kompetente Frauen und Männer um mich sein, die intelligent und dynamisch sind". Er erwarte sich von seiner "Wiener Melange" auch einen "frischen Wind in der Stadt" und eine "Aufbruchsstimmung". Es sei ein Team das in der Lage ist, mit unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Gruppen umzugehen, erklärt er seine Wahl.

In den vergangenen Tagen waren bereits einzelne Namen durchgesickert, jetzt wurden diese von Ludwig offiziell bestätigt.

So soll die neue Wiener Stadtregierung aussehen

Als Quereinsteigerin wird Veronica Kaup-Hasler in Zukunft Stadträtin für Kultur und Wissenschaft sein. Ludwig kennt die deutsch-österreichische Kulturmanagerin bereits aus ihrer Tätigkeit als Dramaturgin im Rahmen der Wiener Festwochen. Sie selbst bezeichnet sich während der kurzen Vorstellrunde als seltsames Wesen. "Gerade seltsame Wesen sollen Platz in der Sozialdemokratie haben", hakt Ludwig lachend ein: "Wir wollen ja nicht glatt gebürstete, sondern ein bisserl widerborstige Menschen anziehen."

Die bisherige Bezirksrätin Kathrin Gaal aus Favoriten wird die Agenden Frauen und Wohnbau übernehmen. "Der soziale Wohnbau ist mir sehr sehr wichtig", erklärt Gaal und führt weiter aus: "Als Favoritnerin ist es mir besonders wichtig, dass in Zukunft der Wohnbau Hand in Hand mit der zugehörigen Infrastruktur geht".

"Er hat in der Vergangenheit Großartiges geleistet", stellt Ludwig den bisherigen Wien Holding-Geschäftsführer Peter Hanke vor. Der Manager soll von Renate Brauner das Finanzressort übernehmen. Bei seinem Statement macht er klar, dass die Stadt Wien sparen muss: "Aber nicht bei den Menschen", so Ludwig abschließen nach Hankes Vorstellung. Renate Brauner wird sich "verändern", erklärt der designierte Bürgermeister weiter, und künftig in der Daseins-/Kommunalvorsorge tätig sein.

Der bisherige Chef des Fonds Soziales Wien, Peter Hacker, wird Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport: "Ich liebe die Arbeit von Menschen für Menschen. Mein Herz gehört er Sozialpolitik", erklärt Hacker, der nach eigener Aussage mit einem gewissen "Gefühl der Unsicherheit" seine neue Aufgabe antritt. Es sei ihm eine Ehre und eine Freude dieses Amt zu übernehmen.

Trotz aller Neuzugänge gibt es auch im neuen Team zwei altbekannte Gesichter: Ulli Sima wird weiterhin für Umwelt und Stadtwerke verantwortlich sein und auch Jürgen Czernohorszky behält sein Amt als Bildungs- und Integrationsstadtrat. Wien solle eine Stadt sein, in der man "in jedem Grätzel, in jedem Bezirk zuhause sein kann", erklärte Czernohorszky seine künftigen Ziele.

"Gegenmodell zur schwarz-blauen Bundesregierung"

Ein wichtiges Anliegen sei Ludwig zudem, ein Gegenmodell zur schwarz-blauen Bundesregierung in Wien deutlich machen zu können. Es gebe einen "Unterschied zwischen dem was die Bundesregierung politisch zu verantworten hat und das was wir in Wien leben", schießt der Sozialdemokrat scharf.

Eine weitere Änderung gibt es übrigens auch im Wiener Landtag. Erster Landtagspräsident Harry Kopietz wird künftig nur noch in seinem Wahlkreis Floridsdorf tätig sein. Als seinen Nachfolger im Landtag nannte Ludwig Ernst Woller.

Am 24. Mai soll das neue Team vom Gemeinderat in seinen Ämtern bestätigt werden. Ludwig rechnet nach eigenen Angaben nicht mit einer relevanten Anzahl an Gegenstimmen. Die 54 Stimmen von Rot-Grün sollten seiner künftigen Regierung sicher sein, ist Ludwig überzeugt.



(red)