Michael Ludwig ist neuer Wiener SPÖ-Chef

In einem Sonderparteitag hat die Wiener Landes-SPÖ am Samstag ihren neuen Parteichef gewählt. Mit 57 Prozent der Stimmen setzte sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig gegen den geschäftsführenden SPÖ-Klubchef im Parlament, Andreas Schieder, durch. Es wurden 972 Stimmen abgegeben, davon waren 965 gültig. 57 Prozent der Stimmen entfielen auf Michael Ludwig, 43 Prozent der Stimmen entfielen auf Andreas Schieder.

In seiner ersten Rede als neuer Parteichef rief er die Wiener SPÖ zu Einigkeit auf und schlug als erste Amtshandlung vor, seinen Vorgänger und amtierenden Bürgermeister Michael Häupl zum Ehrenvorsitzenden der Wiener SPÖ zu wählen.

Landespartei gespalten

Ludwig konnte sich vor allem durch die Unterstützung der mächtigen Bezirksparteien der Flächenbezirke Floridsdorf und Donaustadt durchsetzen. Er steht nun vor der Aufgabe, die Landespartei für die kommenden Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 zu positionieren.

Aufgewachsen in Floridsdorfer Gemeindebau

Michael Ludwig wurde am 3. April 1961 in Wien geboren. Aufgewachsen ist er in einem Gemeindebau in Jedlsee im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf. Nach Schulzeit und Präsenzdienst studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien. Nach seiner Promotion zum Doktor der Philosophie 1984–1986 war er zunächst als Kurs- und Projektleiter in der Erwachsenenbildung tätig.

Seine Laufbahn in der Wiener Gemeindepolitik begann Michael Ludwig 1994 als Bezirksrat in Floridsdorf. Von 1996 bis 1999 war er als Vertreter Wiens Mitglied des österreichischen Bundesrats, ab 1999 wechselte er als Abgeordneter in den Wiener Landtag und Gemeinderat.

Nachfolger Faymanns als Wohnbaustadtrat

Seit Jänner 2007 ist er amtsführender Wiener Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung und folgte damit dem in die Bundespolitik und später ins Kanzleramt gewechselten Werner Faymann nach. Zwischen März 2009 und Oktober 2010 war er zweiter Vizebürgermeister und Landeshauptmann-Stellvertreter von Wien.



