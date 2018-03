Mit Briten-Botschafter auf das diplomatische Parkett

Am 26. April findet wieder der Töchtertag statt. Mit der Aktion soll Mädchen neue Perspektiven eröffnet und aufgezeigt werden und Interesse auch für Berufe abseits des weiblichen Mainstreams geweckt werden.

Im vergangenen Jahr freute sich Töchtertag-Initiatorin und Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) über einen neuen Rekord. Mit 163 Unternehmen waren 2017 so viele Betriebe dabei, wie nie zuvor. Insgesamt wurde 2.800 Mädchen im Alter zwischen elf und 16 Jahren spannende Einblicke in die Arbeitswelt geboten.

Was macht ein Botschafter eigentlich?

Heuer gibt es ein ganz besonderes Angebot, denn dieses Jahr öffnet auch die Britische Botschaft ihre Tore. Drei Mädchen haben die Gelegenheit, den britischen Botschafter in Wien Leigh Turner einen Tag lang zu begleiten. Dabei dürfen die Teilnehmerinnen dem Top-Diplomaten über die Schulter schauen und bei Treffen Diplomatie live erleben. Dabei wird auch die Frage geklärt, was ein Botschafter eigentlich so den ganzen Tag macht.

Das Angebot steht allen Mädchen zwischen 14 bis 18 Jahren offen. Bei Interesse einfach ein kurzes Video drehen und darin erklären, warum die Beziehungen zwischen Österreich und Großbritannien wichtig sind. Dann das (deutsch- oder englischsprachige) Video unter #UKinAustria oder dem Tag UK in Austria - British Embassy Vienna auf Facebook, Instagram oder Twitter hochladen oder einen Link an die Britische Botschaft an Vienna.Embassy@fco.gov.uk senden.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 12. April 2018. Aus den Einsendungen wählt eine Jury die besten drei aus, die dann Botschafter Turner den ganzen Tag (10 bis ca. 15 Uhr begleiten dürfen.

Anmeldung für Töchtertag 2018 noch möglich

Der Wiener Töchtertag ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos. Die Anmeldung für Mädchen endet am 9. April 2018. Unternehmen können sich noch bis 23. März online zur Teilnahme registrieren.