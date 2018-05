Mit Humor in die absurde Welt der "Fake News"

Elvis Presley lebt, Chemtrails wollen uns manipulieren, Geheimbünde beeinflussen uns: Mit einem Augenzwinkern entführt Maximilian Zirkowitsch (besser bekannt als "Bezirkowitsch") mit dem Satirekollektiv "Hydra" in die Welt der absurdesten Verschwörungstheorien. Eine Checkliste erleichtert das Erkennen von "Fake News", eine Anleitung erklärt, wie man sie bastelt.

Das Satire-Kollektiv geht in seinem neuen Werk unter anderem der Frage nach, ob Pollenallergien rein mental sind, außerdem werden die "größten Impfskandale der Geschichte erörtert. Es stellen sich die Fragen: Woran erkenne ich eigentlich eine Falschmeldung – und wem nützen Fake News und Verschwörungstheorien?

Wie begrüßen einander Aliens?

Wie Aliens einander erkennen wird im neuesten Werk das "Hydra"-Kollektivs genauso erklärt wie die Begrüßung der Freimaurer untereinander. Außerdem gibt’s die fünf "Zeichen, dass Sie vom Internet überwacht werden". Eines davon: "Google Maps zeigt Ihnen den Weg zum Klo, bevor Sie müssen." Mit dem "Hydra!"-Verschwörungstheorie-Generator können Sie schnell Ihr persönliches Hirngespinst erstellen.

Test: "Welcher Verschwörungstyp bist du?"

Auch wer lügen will, wie gedruckt, sollte sich diese satirische Anleitung zu Gemüte führen. Der große Psycho-Test: "Welcher Verschwörungstyp bist du?" bringt Licht ins Dunkel, falls Sie sich diesbezüglich noch nicht festgelegt haben. Eines ist klar: Dieses unterhaltsame Werk will "eine alles übertreffende Gegenverschwörung" bieten, oder "die Verschwörung, um alle Verschwörungen zu beenden", wie es im Einleitungstext heißt. Auch darüber, dass das "Patriarchat a G’schicht" ist und über die "ganz große, ganz gemeine Frauenverschwörung" wird mit einem Augenzwinkern berichtet.

Als prominente Gastautoren sind übrigens Gerd Millmann oder Paul Chaim Eisenberg an Bord. Alle Infos gibt es auf milena-verlag.at.

Buchpräsentation am 7. Juni

Wer wissen will, wer hinter dem Buch "Verschwört Euch! How to Fake News" (Milena Verlag) steckt, kommt am 7. 6. um 19.30 Uhr ins phil (6., Gumpendorfer Straße 10-12). hydrazine.at