Mit Putins Hilfe: Wiener Grüne suchen neue Spitze

Eigentlich sollte die Wahl des nächsten Grünen Spitzenkandidaten erst offiziell mit dem Start der neuen Webseite eröffnet werden. Solange wollte Gemeinderat Peter Kraus (31) offenbar nicht warten. Bereits am Sonntag gab er via Facebook als erster Kandidat seine Bewerbung bekannt – "Heute" hat berichtet.

Doch der "politische Ziehsohn" der bisherigen Nummer Eins Maria Vassilakou, als den Kraus manche ansehen (er arbeitete etwa als stellvertretender Büroleiter für Maria Vassilakou) könnte rascher Konkurrenz bekommen, als erwartet.

Kommt jetzt ein Dreikampf?

Denn obwohl Klubobmann David Ellensohn, dem auch immer wieder Interesse an der Spitze der Wiener Grünen nachgesagt wird, sich bisher nicht deklariert hat, scheint eine andere Kandidatur als fast fix. Dem Vernehmen nach spielt auch die Grüne Bundesrätin und Sprecherin der Grünen Frauen Wiens Ewa Dziedzic (38) mit dem Gedanken eines Antretens.

Offiziell will sie das Gerücht derzeit weder bestätigen, noch abtun: "Ich habe als Wiener Bundesrätin der Grünen eines der nur zwei verbliebenen Mandate im Bundesrat inne. Als solche bin ich auch intensiv mit der Neuaufstellung der Grünen auf Bundesebene beschäftigt", erklärt Dziedzic im Gespräch mit "Heute".

Betreffend einer möglichen Kandidatur als neue Grüne Spitzenkandidatin in Wien führe sie derzeit viele Gespräche. Dabei erfahre sie auch viel Unterstützung. "Ich nehme mir noch diese Woche Zeit, um zu überlegen und gebe meine Entscheidung dann in den nächsten Tagen bekannt", so Dziedzic.

Auch Vassilakou könnte erneut antreten

Ob sie im Falle eines Antretens die einzige Frau im Rennen bleiben wird, ist derzeit noch völlig offen. Denn aus Kreisen der Grünen heißt es, auch bei der bisherigen Grünen-Spitze Maria Vassilakou sei wieder das politische Feuer entfacht.

