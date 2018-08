Mit gestohlener Karte 3.400 Euro abgehoben

Der auf dem Überwachungsbild ersichtliche Mann steht im Verdacht, Bargeld mit einer gestohlenen Bankomatkarte behoben zu haben.

Insgesamt soll der Tatverdächtige bei neun Behebungen einen Schaden in der Höhe von 3.400 Euro verursacht haben. Das 30-jährige männliche Opfer war zuvor im Bereich des Bermudadreiecks und dem Donaukanal unterwegs.

Hinweise erbeten

Die Behebungen fanden zwischen dem 2. Juni um 22.00 Uhr und dem 3. Juni um 4.00 Früh in der Seitenstettengasse 2 (Innere Stadt) sowie am 3. Juni zwischen 9.57 Uhr und 10.03 Uhr (Am Hauptbahnhof 2) statt.

Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an die Polizeiinspektion Langobardenstraße unter der Telefonnummer 01-31310 DW 66354 erbeten.

(red)