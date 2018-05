Motiv: Eifersucht 25. Mai 2018 12:12; Akt: 25.05.2018 13:10 Print

Favoriten-Mord: Ehemann gesteht Bluttat

Nachdem am Donnerstag eine 43-jährige Frau erstochen in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten aufgefunden wurde, zeigte sich ihr Ehemann nun geständig.