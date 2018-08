31-Jähriger gestand: "Habe meinen Vater erstochen"

Ein 31-Jähriger wählte am Freitagabend in Baden bei Wien den Polizeinotruf und gab an, dass er vor etwa einer Woche seinen Vater ermordet habe.

Als Wiener Polizeibeamte in der vom 31-Jährigen angegebenen Wohnung in der Richard-Lindström-Gasse in Wien-Favoriten nachschauten, fanden sie die Leiche des Vaters. Der junge Mann wurde in Baden festgenommen und nach Wien überstellt.

Offenbar hatte der 31-Jährige im Zuge eines Streits mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen. Dieser erlag den schweren Verletzungen.



(red)