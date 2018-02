Zwei Tote: Nachbarin sah Mordkommission

Große Erschütterung in Floridsdorf: Die Polizei fand am Mittwochvormittag in einer Wohnung im 1. Stock eines Gemeindebaus in der Rußbergstraße die Leichen einer 45-Jährigen und ihrer 15 Jahre alten Tochter – "Heute" berichtete.

"Ist ja ein Wahnsinn", kommentiert eine Nachbarin die Situation gegenüber "Heute". "Ich sitz’ beim Kaffee, dann kommt so viel Polizei, die Mordkommission, Bestatter. Das ist von 9.15 bis 14.30 gegangen." Das Großaufgebot war laut der Zeugin stundenlang vor Ort, die Leichen seien kurz vor 14.30 abtransportiert worden.

Viele offene Fragen

Rätselhaft: Weder der Ex-Mann der Frau, noch der gemeinsame Sohn im Volksschulalter sollen in letzter Zeit gesichtet worden sein. "Er ist ja verschwunden, angeblich mit dem zweiten Kind, er hat ja einen Sohn", vermutet die Nachbarin. Wie die Polizei berichtet, alarmierte der Ex-Mann allerdings die Beamten, weil er sich Sorgen um seine Ex-Frau gemacht hatte.

Wie das Landeskriminalamt mitteilte, hätten weder die Ermittlungen, noch eine erste Obduktion Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Die Wohnungstür war versperrt und wies keine Einbruchsspuren auf. Die zwei in den Betten aufgefundenen, weiblichen Leichen wiesen bereits starke Verwesungsspuren auf, sie dürften schon mehrere Wochen dort gelegen haben.

Vermutlich Kohlenmonoxid-Vergiftung als Ursache

Polizeisprecherin Irina Steirer bestätigte am Donnerstag gegenüber "Heute", dass die Frauen vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben seien. Auch ein Suizid, Unfall oder eine Krankheit kommen laut Polizei als mögliche Ursachen in Frage. Eine weitere Obduktion soll demnächst klären, was genau Schuld am Tod der Frau und ihrer Tochter war.

Auch mysteriös: Die Polizei verschwieg am Mittwoch den Einsatz - nur die "Krone" dürfte informiert worden sein, diese hielt die Meldung bis Donnerstagfrüh zurück.

