Hinter dieser Tür wohnte der 16-Jährige

In der Nacht auf Dienstag nahm die Polizei einen Verdächtigen im Mordfall der kleinen Hadishat fest. Wie "heute.at" berichtete, klickten für einen eingebürgerten Tschetschenen um Mitternacht die Handschellen.

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Der Festgenommene wohnte ebenfalls im Gemeindebau in Döbling, und zwar ganz in der Nähe der Familie von Hadishat. Nur wenige Stiegen trennten die 7-Jährige und ihren mutmaßlichen Mörder.

Kinder spielten in Wohnung

Laut "Heute"-Informationen lebte er seit fünf Jahren in dem Gemeindebau. Er soll Hadishat und ihre anderen Geschwister gut gekannt haben. Immer wieder sollen in seiner Wohnung Kinder gespielt haben.

In einer ersten Einvernahme hat er das Verbrechen bereits gestanden, das Tatmotiv ist derzeit nicht ganz klar. In einer Pressekonferenz am Dienstag sagte die Polizei, er habe aus "Wut" gehandelt.

Mädchen wurde erstochen

Die kleine Hadishat mit tschetschenischen Wurzeln wurde am Freitag erstochen, in Plastik gewickelt und im Restmüll entsorgt.

Video: Die Ermittler am Tatort kurz nach dem Leichenfund



Video: heute.at

Alle Artikel zum Leichenfund in Döbling:

>>>> Mord an Hadishat: Es war der Nachbar!

>>>> Hadishats Killer: Festnahme um Mitternacht

>>>> Das Protokoll des Döblinger Verbrechens



>>> Kleine Hadish (7) musste sterben - Jagd auf Täter

>>> Kinderleiche identifiziert, Todesursache wird geklärt

>>> Kinderleiche in Döbling: Mädchen wurde ermordet

>>> Döbling: Mädchen (7) tot im Mistkübel gefunden

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)