Schießerei auf Straße: Täter ist 38, Opfer 35

Nach der Schießerei in der Rienößlgasse in Wien-Wieden wurden nun neue Details bekannt: Beim Schützen handelt sich um einen 38 Jahre alten Serben, bei seinem Opfer um eine 35-Jährige Österreicherin serbischer Herkunft. Die beiden tragen verschiedene Nachnamen, in welcher Beziehung sie zueinander standen und was das Motiv für die tödlichen Schüsse war, wird derzeit geklärt.

Augenzeugen befragt

Sowohl Täter als auch Opfer haben nicht in der Nähe des Tatortes gewohnt – warum es in der Rienößlgasse zur Bluttat kam, muss erst geklärt werden. Derzeit befragt die Polizei Augenzeugen.

Die Videos vom Tatort direkt beim "Wieden-Bräu" im vierten Bezirk:



(coi)