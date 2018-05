Um Mitternacht klickten die Handschellen

Wie die Polizei gegenüber "heute.at" bestätigte, ist um Mitternacht heute ein Verdächtiger im Mordfall der siebenjährigen Hadishat festgenommen worden.

In einer ersten Einvernahmen soll er sich bereits geständig gezeigt haben. Das Motiv der Tat ist aber noch weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Wie "Heute" erfuhr, wollte der eingebürgerte Tschetschene "einfach nur töten" - mehr dazu hier >>

Im Restmüll entsorgt

Die kleine Hadishat mit tschetschenischen Wurzeln wurde am Freitag erstochen, in Plastik gewickelt und im Restmüll entsorgt. Bei der Obduktion wurden keine Anzeichen auf ein Sexualdelikt festgestellt, so Polizeisprecherin Irina Steirer.

Kindsmord in Wien-Döbling

Die Siebenjährige spielte noch gemeinsam mit ihrer älteren Schwester im Hof. Dann war sie laut ihrer Mutter plötzlich weg. "Wir haben alles abgesucht – vergeblich. Die Polizei kam erst nach Stunden."

Täter soll "harte Strafe" bekommen

"Es war bestimmt jemand aus diesem Hof", sagte Mama Zarema im Interview mit "Heute". "Ich hoffe, dass die Polizei den Täter findet und er eine harte Strafe bekommt."

