Moritz (14): "Ich bin Österreichs jüngster Chef"

Während seine Schulkollegen in ihrer Freizeit stundenlang vor dem Computer sitzen, leitet der erst 14-jährige Moritz Lechner bereits seine eigene Firma. Vor einem halben Jahr hat der Wiener sein Start-Up "Freebiebox" gegründet und sich Partnerunternehmen wie Coca Cola, Porsche und T-Mobile geangelt.

Freebiebox mit Inhalt (Bild: freebiebox) Freebiebox mit Inhalt (Bild: freebiebox)

Individuelle Box für jede Bestellung

Die Idee hinter Lechners Projekt: Nutzer können sich auf seiner Webseite individuelle Boxen (ab zehn Euro), die mit Werbegeschenken gefüllt sind, kaufen. Über einen Fragebogen auf der Webseite kann man seine Präferenzen angeben. Auf dieser Basis packt Moritz dann die Boxen, die den Geschmack seiner Kunden treffen sollen, mit u.a. Rucksäcken, Smartphone-Hüllen, Handschuhen, USB-Sticks und Powerbanks. "Dadurch können meine Partnerunternehmen wie Porsche oder Coca Cola zielgruppenorientierte Werbung machen", erklärt Lechner im Gespräch mit "Heute".

"Für die Webseite habe ich mein Taschengeld gespart"

Der ehrgeizige Schüler absolvierte bereits mit 12 Jahren ein Praktikum bei einer Venture-Capital-Gesellschaft, die in Start-Ups investiert. Fleißig investiert hat auch Lechner. "Für die Webseite habe ich mein Taschengeld gespart." Die Boxen schnürt der Jungunternehmer noch selber in seiner Freizeit. "Ich bin auf der Suche nach einem Co-Founder. Mein Traum ist es europaweit zu verkaufen." Klingt so, als könnte dieser Teenager-Traum bald zur Traumkarriere werden.