Mutige hüpften bei 3 Grad halbnackt in die Donau

Ein Bad in Naturgewässern ist bei den aktuellen Temperaturen und dem eisigen Wind nur etwas für Wagemutige. Die Vollmondschwimmer stürzten sich am Dienstagabend dennoch wieder gut gelaunt und halbnackt in die frische Donau im 22. Bezirk. Angemeldet waren 32 Teilnehmer.

Umfrage Würden Sie den Sprung ins kalte Nass auch wagen? Klar, ich war dabei!

Ja, irgendwann möchte ich auch mitmachen. Vielleicht, wenn's nicht ganz so kalt ist...

Ich bin doch nicht lebensmüde!

"G'schwind reinhüpfen" und Spaß dabei haben lautet die Devise bei diesem Sprung ins wirklich kühle Nass. Warmes Gewand für danach ist bei fünf Grad Außentemperatur und frischen drei Grad im Wasser ein Muss.

Wer's am Dienstag nicht geschafft hat, sich zum Sprung in die eisige Donau bei der Copa Cagrana überwinden zu können, hat in diesem Jahr immerhin noch einige weitere Möglichkeiten. Jeder (Mutige) kann mitmachen, die Teilnahme ist gratis.

Wiener Vollmondschwimmen am 2.1.2018



(red)