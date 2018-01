Mutter soll eigenen Sohn erstickt haben

Die 37-jährige Wienerin befand sich am Mittwoch (3.1.) gemeinsam mit ihrem acht Monate alten Sohn wegen einer körperlichen Krankheit stationär in einem Wiener Krankenhauses. In den frühen Morgenstunden soll die 37-Jährige ihr Baby in ihrem Spitalszimmer erstickt haben. Die Frau ergriff daraufhin die Flucht und versuchte anschließend, sich die Pulsadern aufzuschneiden.

Eine Spitalsmitarbeiterin hat den leblosen Buben entdeckt und den Vater verständigt. Erst später stellte sich heraus, dass der Säugling getötet wurde. Eine Obduktion bestätigt den Erstickungstod.

Wie die Polizei informiert, befindet sich die offensichtlich psychisch erkranke Frau, die zuvor nie polizeilich auffällig war, bereits in Untersuchungshaft. Sie wurde in eine geschlossene psychiatrische Abteilung überstellt.

(red)