Na bumm! Wiener grub scharfe Granate aus

Ein 50-Jähriger fand am Donnerstag gegen 16 Uhr bei Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück in der Rihosekgasse in Wien-Floridsdorf eine russische Handgranate. Er behielt kühlen Kopf und verständigte umgehend die Polizei.

"Durch einen sprengstoffkundigen Beamten wurde das aufgefundene Kriegsmaterial in Begutachtung genommen. Da ein sicherer Abtransport der Handgranate nicht gewährleistet werden konnte, hat man sich für eine Sprengung vor Ort entschieden", so Polizei-Pressesprecherin Irina Steirer. Nach erforderlichen Absperrmaßnahmen sowie der Absicherung der Umgebung mit Sandsäcken der Feuerwehr erfolgte um 18.52 Uhr die Sprengung der Granate in einem betonierten Sickerschacht. "Bei dem Vorgang wurden weder Verletzungen von Personen, noch Beschädigung an Sachen verursacht", betont Steirer.



Was tun, wenn ich selbst eine Granate finde?

Die Wiener Polizei rät:

- Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken oder markieren Sie sich den Auffindungsort und begeben sich in eine sichere Distanz.

- Rufen sie unverzüglich 133 oder 112.

- Lassen Sie aufgefundene Gegenstände unverändert liegen.

- Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden.

