Nach KH Nord: Spitäler werden auf Voodoo geprüft

Showdown in der Esoterik-Causa im KH Nord: Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Krankenanstaltenverbund (KAV) dem "Bewusstseinsforscher" Christoph Fasching 95.000 Euro bezahlt hat, um einen Energie-"Schutzring" um das Gebäude zu legen.

KAV-Chef Herwig Wetzlinger kündigte an, "alle Vorwürfe lückenlos untersuchen zu lassen." "Heute" fragte beim KAV nach, ob in der Vergangenheit auch in anderen Wiener Spitälern "Bewusstseinforscher" Fasching oder andere Energetiker zum Einsatz kamen. "Es wird überprüft, ob es andere Aufträge gegeben hat", so der KAV.

Gespräche mit Mitarbeitern

Diese Woche müssen Ex-Programmleiterin Susanne L. (sie wurde von ihrem Posten abgezogen) Sylvia S. aus dem Krankenhaus-Nord-Team sowie ein stellvertretender Programmleiter zum Rapport. Ministerin Beate Hartinger-Klein (FP) forderte Konsequenzen. Sie betonte gestern, dass die Idee nicht vom Obersten Sanitätsrat komme.

(gem)