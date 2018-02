Nach Mahü-Chaos: Rapper Raf-Camora gratis in Wien

Tausende junge Fans strömten Anfang Dezember zu einer geplanten Gratis-Show von Rap-Star Raf Camora in den neu eröffneten Nike-Shop auf der Mariahilfer Straße in Wien – wir berichteten. Eine Massenpanik war die Folge, drei Personen wurden verletzt. Zum Auftritt des Rappers kam es gar nicht mehr.

"Ich hoffe dass wir es nachholen können (Auch wir sind extra angereist und hatten Bock drauf)", lies er seine Fans via Instagram wissen. Das Versprechen wird nun eingelöst.



Am 16. Februar live in der Marx Halle

Schon am 16. Februar wird Raf Camora nun gratis die Wiener Marx Halle rocken. "Yo WIEN! Es war für mich ein Wunsch & Vorsatz in meiner Heimatstadt ein Konzert zu spielen GRATIS!", schreibt der Rapper auf Facebook. Und hat schon ein weiteres Ziel vor Augen: "Nächstes mal, wenn Gott will, Stadthalle."

Schwarzmarkt blüht

Innerhalb einer halben Stunde waren die Zählkarten weg, auf Facebook sind nun viele Fans enttäuscht. Vor allem der Schwarzmarkthandel regt viele auf. "Leider haben einige den Sinn dahinter nicht verstanden und werden deine Gratis-Tickets für Fans jetzt teuer verkaufen auf allen möglichen Seiten, wo ein eigentlicher Konzertpreis von dir hoch übertroffen wird", schreibt Userin Jasi.

Auf der Plattform willhaben.at werden Gratis-Tickets schon für 100 Euro angeboten.

