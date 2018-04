Nach dem Blutregen kommt der Hitze-Hammer

Die Mitarbeiter hinter den Eis-Theken des Landes kommen nicht zur Ruhe. Die Bäder, die bereits geöffnet wurden, sind bereits jetzt voll. Grund ist der überaus warme April, der nur selten Stimmungsschwankungen hatte. Und offensichtlich hat der Monat auch keine Lust mehr seinem Klischee gerecht zu werden. Die restlichen Tage bleiben heiß!

Umfrage Sommerwetter im April: Freuen Sie sich? JA! Endlich ist es schön warm.

Der Wetterumschwung ging mir zu schnell. Ich muss mich erst an die warmen Temperaturen gewöhnen.

Von mir aus könnte es das ganze Jahr über Winter sein.

Schon am Sonntag könnten in Wien sogar die 30 Grad geknackt werden. Bereits am Vormittag muss man bis zu 15 Grad auf dem Thermometer rechnen. Die Sonne zeigt ihr Gesicht den ganzen Tag über. Von Wolken: Keine Spur.

Erster Mai bleib warm

Am Montag könnten kurze Regenschauer für eine Abkühlung sorgen. Wirklich drastisch sinken die Temperaturen aber nicht. Auch am letzten Apriltag ist damit zu rechnen, dass das Quecksilber auf bis zu 27 Grad steigt.

Der erste Mai steht dem April vorerst um nichts nach: Am Staatsfeiertag ist mit viel Sonne zu rechnen. Zwischendurch schummeln sich ein paar Wolken auf den Himmel - dem Wetter machen sie aber keinen Abbruch. Es wird sehr warm mit Höchstwerten bis zu 26 Grad.

Sommergewitter

Ab da geht es stetig nach unten: Der Mittwoch bringt bereits dichtere Wolken mit sich. Es bleibt aber dennoch trocken, mit einem Nordwestwind. Das Quecksilber sinkt jedoch auf 24 Grad.

Mit der Sonne ist es am Donnerstag vorbei: Heftige Regenschauer und Gewitter machen sich breit. Abseits von Gewitterböen wenig Wind. Höchstwerte: um 23 Grad.





(slo)