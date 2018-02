Nächste Woche kommt der Schnee nach Wien zurück

Einmal geht's noch: Der Februar neigt sich langsam dem Ende zu, doch der Winter will sich noch nicht verabschieden. Nächste Woche kommt er nochmal nach Wien und zuckert die Stadt an.

Wie gefällt Ihnen Schnee in Wien?

Sehr. Endlich einmal Winterstimmung!

Ist mir egal!

Das Wochenende bleibt jedoch zunächst weitgehend trocken. Am Samstagabend beginnt es in Vorarlberg sowie stellenweise auch in Nordtirol, Salzburg, Ober- und Niederösterreich zu regnen und zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1.000 Metern. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 8 Grad.

Der Sonntag fängt mit Schneeregen und Regen an, doch im Laufe des Tages setzt sich die Sonne immer wieder durch. An der Alpennordseite kann es immer wieder zu Schauern kommen. Die Temperaturen sinken und liegen zwischen minus 1 und plus 6 Grad.

Die neue Woche startet bewölkt. Schnee wird es von Unterkärnten bis in die südliche Steiermark geben. Tageshöchstwerte: minus 2 bis plus 5 Grad.

Am Dienstag ist es dann wieder soweit: Der Schnee stattet der Bundeshauptstadt einen Besuch ab. Auch in Niederösterreich und im Burgenland ist mit Schneefall zu rechnen. Das Thermometer erreicht Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 4 Grad.

Amoi gehts no! Winter-Comeback nächste Woche wahrscheinlich. Aus heutiger Sicht wird sogar Wien noch einmal richtig weiß - wer weiß;-) pic.twitter.com/Wz5Y5TWr0G — Marcus Wadsak (@MarcusWadsak) 16. Februar 2018





(slo)