Neos-"Nein": Opposition gibt Ludwig einen Korb

Jede Stimme zählt: Das gilt am 24. Mai, an dem sich das Team des Bald-Bürgermeisters Michael Ludwig der Wahl durch den Gemeinderat stellt. Die Opposition sagt zu Bürgermeister Ludwig vorab gesammelt "Nein".

Neos erteilen "Team Ludwig" Absage

Die Neos erteilen dem "Team Ludwig" eine Absage – nur die designierte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler wollen die fünf pinken Gemeinderäte wählen. Zu letzterer sagen auch die sieben VP-Mandatare "Ja" – ebenso wie zu Finanzstadtrat Peter Hanke. Den künftigen Sozialstadtrat Peter Hacker und Kathrin Gaal als Wohnbaustadträtin will die VP ablehnen.

Die 34 FP-Abgeordneten lehnen das "Team Ludwig" ab. Nur den neuen Landtagspräsidenten Ernst Woller wollen VP und Neos wählen, die FP hat sich noch nicht entschieden.

Ellensohn: Grüne "werden geschlossen für das neue Team stimmen"

Halten die 54 Stimmen der rot-grünen Koalition? "Das ist eine Personalentscheidung der SPÖ, die wir in der Koalition mittragen", so Grünen-Klubchef David Ellensohn. Man werde "geschlossen für das neue Team stimmen, ich hoffe, die SPÖ schafft das dieses Mal auch." 51 (von 100) Stimmen sind nötig. Wenn die zehn grünen Abgeordneten für das Team Ludwig stimmen, bleiben noch die 44 SPÖ-Mandatare... In der SPÖ geht man davon aus "dass alle Mandatare zustimmen".

