Neue Initiative will den Jüdischen Friedhof retten

Versteckt liegt der Jüdische Friedhof Währing – heute im Bezirk Döbling – hinter Mauern inmitten von Wohnbauten. Verwitterte und gespaltene Grabsteine säumen das Areal. Im vergangenen Herbst krachte ein Baum herunter. Einer der letzten Friedhöfe des Biedermeier in Wien (er wurden 1784 angelegt) droht zu verfallen. Wer den Friedhof besucht, spaziert an klingenden Namen vorbei, die die Geschichte unserer Stadt prägen: Die Gräber der Familien Todesco und Epstein (jeder kennt die Ringstraßenpalais) sind hier ebenso zu finden wie das Grab der Salonière Fanny von Arnstein, die Christbaum nach Wien gebracht haben soll. Bis 1874 wurden hier 30.000 Personen bestattet. Während der NS-Zeit wurden zahlreiche Gräber zerstört, die Gebeine ganzer Familien exhumiert und ins Naturhistorische Museum gebracht. Auf einem Teil des Areals steht jetzt der Arthur-Schnitzler-Hof.

(Video: Denise Auer, Schnitt: Vera Gasber)

Neuer Verein will Kulturdenkmal retten

Normalerweise sind die Tore zu. Regelmäßig treffen sich Freiwillige, um den Friedhof von Gestrüpp und Co. zu befreien. Der neue Verein "Rettet den Jüdischen Friedhof Währing" will jetzt Spender gewinnen, um die Sanierung des Friedhofs zu sichern. Denn: der Israelitischen Kultusgemeinde fehlt es an Geld. "Wir wollen eine Art Konservierung, damit die Grabsteine nicht weiter verfallen", erklärt Vereinssprecherin Jennifer Kickert. Ein erster Schritt: Ein kleines Museum soll im Frühjahr auf dem Areal eröffnen, "ab 11. März soll der Friedhof jeden zweiten Sonntag im Monat offen sein – für Freiwilligentage oder Führungen", so Kickert. Eine Info-Broschüre ist auch in Planung. "Viel zu wenige Menschen wissen, was für ein Schatz hier begraben ist".

