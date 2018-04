Sonnenuntergang! Neue Möbel in Museumsquartier

Mit 44,48 Prozent entschied sich eine Mehrheit bei einem Online-Voting Ende Jänner für "Sonnenuntergang" als neue Farbe der MQ-Möbel. Am Donnerstag wurden nun 76 dunkel-violette Sitzteile in den Höfen des Museumsquartiers in Wien-Neubau aufgestellt. Sofort kletterten kleine Kids auf die Möbel und testeten die Kunststoff-Sofas.

Eröffnungsfest heute Abend

Heute am Donnerstagabend startet das Museumsquartier dann offiziell mit einer Party in die Open-Air-Saison. "Wiener Blond" spielen um 17 Uhr und 19 Uhr live – das Publikum hört über Kopfhörer zu. Zudem wird der bespielbare Skulpturen-Park "MQ Amore" am Vorplatz wiedereröffnet – Minigolf inklusive. Alle Infos auf der Seite des Museumsquartiers.

(pet)