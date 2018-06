Neue Pop-Up-Werkstatt lädt zum Selbermachen

Vom vertikalen Hochbeet für den Balkon über einen Trinkzeugkoffer bis zu Designs aus alten Kupfer-Rohren: Ab sofort bis 23. Juni können Interessierte in der rund 300 Quadratmeter großen Werkstatt der "MachBar" der Baumarkt-Kette Obi (6., Mariahilfer Straße 3) in mehreren kostenlosen Workshops selber Hand anlegen.

So können Heim- und Handwerker in Kooperation mit "das Luna" in einem Urban-Gardening-Workshop ein Vertikal-Hochbeet bauen. In Zusammenarbeit mit "Werkbuchcafe" entsteht wiederum ein Trinkzeugkoffer für erfrischende Drinks an heißen Sommertagen.

Aus einem Regal wird ein Beistelltisch

Die Experten von "DO-ITeria" bringen ihr Wissen beim Bau von coolen Kupferrohr-Designs ein. "Maker Austria" ist in der "MachBar" ebenfalls zu Gast und hackt das Regal Max, aus dem ein Beistelltisch mit Steckdosen wird.

Im Rahmen der Einrichtungsmesse "Wohnen & Interieur" konnte sich Nadine Bacher als Gewinnerin eines Online-Wettbewerbs durchsetzen. Ihre fantasievolle, weiche, federleichte und glitzernde Schaukel wird nun gemeinsam mit "Maker Austria" in der "MachBar" umgesetzt.

Werkstatt als Freiraum für Kreativität

"Mit dem breiten Erlebnisangebot richtet sich die Obi 'MachBar' an das urbane Wiener Publikum. Sie will im Alltag der Großstadt Freiräume für Inspiration, Kreativität und den gemeinsamen Austausch schaffen. Die Freude am Heim- und Handwerken soll dabei neu erlebbar gemacht werden", so Falco Stienen von Obi Corporate Marketing.

Interessierte können sich unter machwasausdeinemsommer.at für die Workshops anmelden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(cz)