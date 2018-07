Neuer Neos-Klubchef heißt Christoph Wiederkehr

"Eine Kontrollkraft ist wichtig für diese Stadt", sagt Christoph Wiederkehr. Der 28-Jährige wird ab Ende September/Anfang Oktober neuer Klubchef der Neos Wien – und will den bisherigen Kurs fortsetzen. Eines seiner Hauptthemen: "Freunderlwirtschaft". Außerdem liegen Wiederkehr, der seit 2015 für die Neos im Gemeinderat sitzt, die Themen Bildung und Integration am Herzen. In der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord sitzt Wiederkehr bereits als Vertreter der Stadt-Pinken, ab Herbst übernimmt er auch die Klubführung.

"Ich werde den Fokus auf Kontrollfragen legen", so Wiederkehr. Die ersten Schritte als künftiger Klubchef: "Im Sommer werde ich viele Leute, vor allem unsere Bezirksräte, treffen, um zu hören, welche Bedürfnisse es gibt", kündigt der 28-Jährige an. Wichtig ist Wiederkehr ein Zuwachs an Mitgliedern – und bei den Wählern. Man wolle auch Anlaufstelle für jene sein, "die keine politische Heimat haben".

Beate Meinl-Reisinger wird in der letzten Wiener Gemeinderatssitzung im September noch selbst präsent sein, danach wechselt sie in den Nationalrat. Meinl-Reisinger bleibt aber vorerst weiterhin Landeschefin der Wiener Neos – voraussichtlich bis zum Frühjahr 2019. "Ich werde in Etappen innerhalb von 12 Monaten übergeben", so Meinl-Reisinger.

Meinl-Reisinger: "Ich bin unendlich stolz auf das Team"

"Ich bin unendlich stolz auf das Team", so Meinl-Reisinger. "Wir sind jetzt bald 1.000 Tage im Wiener Gemeinderat und in allen 23 Bezirksparlamenten vertreten." Die künftige Bundesvorsitzende der Neos lobt den künftigen Klubchef Wiederkehr als "hartnäckigen Aufdecker, wenn der rot-grüne Filz Wien umwickelt hat". Der Neos-Klub habe sich einhellig für Wiederkehr als neuen Neos-Klubchef entschieden. Es sei "wichtig, einen Generationenwechsel zu vollziehen". Und: "Das ist eine neue Etappe, der ich mit großer Zuversicht entgegenblicke."

Neues Gesicht für den Gemeinderat

Thomas Weber (50) wird im Herbst in den Gemeinderat nachrücken. Der bisherige Landeskoordinator der Wiener Pinken engagiert sich seit 2013 für die Neos, seit 2015 hauptberuflich. Als Landeskoordinator war er bisher für das Etablieren von Strukturen, die Koordination und das Umsetzen von Prozessen und Projekten des Wiener Landesteams verantwortlich. Außerdem war er Leiter der Themengruppe "Netzpolitik" und organisiert derzeit monatliche LGBTIQ-Arbeitstreffen. Weber baute die Neos-Bezirksgruppe in Favoriten auf. Wichtige Themen sind für ihn Europa und Bürgerbeteiligung.

Vor seiner Tätigkeit als Landeskoordinator war Weber als Information Officer im Management eines großen österreichischen IT-Systemhauses beschäftigt. "Ich freue mich über meine neue Aufgabe", so Weber. Seine Hobbys: Fotografie, Kunstgeschichte, Architektur und Skandinavien.

