Neuer Programmleiter für das Krankenhaus Nord

Nach der "Causa Energiering" – "Heute" berichtete – wurde die Ex-Programmleiterin des KH Nord Susanne L. frei gestellt. Ein Disziplinarverfahren kommt auf sie zu. Auch ihr Stellvertreter wurde seiner Funktion enthoben und freigestellt.

Am Dienstag bestellte Noch-Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) Peter Köstenberger zum neuen Programmleiter. Ein neuer Programmleiter-Stellvertreter soll ihm ab Juni zur Seite stehen. Der 37-Jährige übernimmt damit eine wichtige Management-Aufgabe.

"Peter Köstenberger bringt viel Know-How im Management von Krankenhausprojekten mit und kann ohne lange Einarbeitungszeit das Projekt KH Nord vorantreiben. Wir sind auf der Zielgeraden zur Fertigstellung 2019", sagt KAV-Direktor Wetzlinger. "Mit der Neubesetzung ziehen wir auch die Konsequenzen aus Fehlern der Vergangenheit", meint Frauenberger.

Der 1980 in Kärnten geborene Peter Köstenberger war zuerst als Mitarbeiter von Firmen und später als selbstständiger Baumeister an anspruchsvollen Projekten beteiligt – etwa als Projektleiter des Umbaus und der Erweiterung des Wiener Hartmannspitals oder als Projektleiter des neuen Landeskrankenhauses in Klagenfurt.

Köstenberger kennt auch das Projekt Krankenhaus Nord. Er war für einige Jahre – von 2008 bis 2010 und von 2011 bis 2013 – in Teilaufgaben auf Auftragnehmerseite auf der Großbaustelle in Floridsdorf aktiv. Der neue Programmleiter ist ab sofort im Dienst.

Neuer Programmleiter Köstenberger: "Spannender Job"

"Ich bin neu in der Funktion, aber kein Neuling im Projekt. Ich freue mich auf die Aufgabe. Es gibt keinen spannenderen Job im Krankenhausbau", sagt Köstenberger. Das Portfolio des neuen Programmchefs ist breit: Der 37-Jährige ist die zentrale Drehscheibe in der Koordinierung der Schritte zur Fertigstellung des Projekts, er leitet das zuständige Team und ist verantwortlich für die reibungslose Organisation, Qualitätsmanagement, Kosteneffizienz und Termintreue im Projektfortschritt. Dazu gehört auch eine Kontrollverantwortung: "Aufträge wie der um den sogenannten Energetiker müssen endgültig der Vergangenheit angehören", sagt KAV-Direktor Wetzlinger.

