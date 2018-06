Kommt neuer Wahlmodus bei Wiener Grünen?

Bei der Landesversammlung der Wiener Grünen am Samstag wird voraussichtlich ein komplett neuer Wahlmodus für die Spitzenkandidatur fixiert. Bisher wurde diese mit einer Abstimmung bei einer Landesversammlung entschieden.

Der Wahlmodus soll künftig so aussehen: Wer für den ersten Platz kandidieren will, kann sich schriftlich bewerben, so die APA. Jeder Stimmberechtigte darf eine Person unterstützen. Wer mindestens 100 Stimmen bekommt, wird den Wahlberechtigten vorgestellt, die dann per Brief ihren Favoriten küren.



Gehen die Anträge am Freitag durch, würde bereits die nächste Spitzenkandidatur im Herbst so erfolgen. Ob Maria Vassilakou noch einmal antreten wird, ist offen.

(red)