Neues Ludwig-Team: Neos fordern Hearings

"Der Gemeinderat soll vor der Wahl über die Pläne informiert werden", fordert Neos-Wien-Chefin Beate Meinl-Reisinger einen Tag, nachdem SPÖ-Wien-Chef Michael Ludwig sein neues Team präsentiert hat.

Meinl-Reisinger fordert Hearing des Teams

Die vier völlig neuen Stadträte, die zuvor noch nicht in der Stadtregierung waren, geben vor ihrer Wahl am 24. Mai noch keine Statements ab. Das wollen die Pinken nicht einfach so hinnehmen.

Für die neuen Mitglieder der Wiener Stadtregierung fordert Neos-Wien-Chefin Beate Meinl-Reisinger: "Es ist nicht einzusehen, dass von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten verlangt wird, neue Stadträtinnen und Stadträte und auch den künftigen Bürgermeister zu wählen – ohne vorher die Möglichkeit zu haben, von ihnen persönlich Auskunft über ihre politischen Pläne zu bekommen!"

Außerdem wünscht sich Meinl-Reisinger mehr Informationen über den neuen Job für die bisherige Finanzstadträtin Renate Brauner, fragt: "Was sind ihre genauen Aufgaben und Kompetenzen? Was wird sie verdienen?"

(red)