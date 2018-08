Neustift: Kirtag der Rekorde zum Nachschauen

Wolfgang Zeiler vom gleichnamigen Heurigen kommt auf "Heute"-Nachfrage zum Verlauf des Kirtages 2018 ins Schwärmen: "Es war alle drei Tage perfektes Wetter. Warm und sonnig an den Tagen, kühler als zuvor in den Nächten."

Und so kam es, dass viele kamen: Neben Politspitzen wie Kanzler Sebastian Kurz und Bürgermeister Michael Ludwig, der mit Vizekanzler H.C. Strache anprostete kam auch wieder Bezirkschef Adi Tiller.

Jugend feierte im "Klub Kattus"

Die VP-Legende beehrt den Kirtag seit 40 Jahren, sein Rücktritt zum Jahresende wird die offizielle Serie beenden. Stark vertreten war diesmal auch die Jugend, denn weitergefeiert wurde jeden abend bei der "After Party" im Klub Kattus.

Am Sonntag schließlich wurde auch der Weinhiatabaum aufgestellt, laut Tradition zeigt dieser der Bevölkerung an, dass ihr Wein gut "behütet" ist. Während es früher oft zu Traubendiebstählen kam, werden heutzutage – so Winzer Zeiler – immer mehr Weinblätter abgerissen, um sie als gefüllte Delikatesse anzubieten.

