Hofer nach Kollaps: "Habe alle Termine abgesagt"

"Heute" zugespielte Fotos lassen nun die Dramatik des Blaulicht-Einsatzes bei Norbert Hofer erkennen: Eine Polizei-Funkstreife, zwei Rettungsautos mit Sanitätern und drei Feuerwehr-Fahrzeuge rasten Dienstagabend zur Wohnadresse des Ministers in der Wiener Josefstadt. Die Feuerwehr kam mit einem Gruppenfahrzeug, einer Drehleiter (da im Raum stand, dass man über die Türe nicht hineingelangt) und einem Kommandofahzeug samt Offizier und Einsatzleiter.

Handy fiel aus Fenster

Wie berichtet, war Dienstag kurz vor 21.00 Uhr aus heiterem Himmel ein Smartphone aus einem Altbau-Fenster im 4. Stock auf den Gehsteig gefallen. Verwunderte Passanten hoben das Handy auf, wählten besorgt den Notruf. Polizisten rasten zu der Adresse, nur wenige Gehminuten vom Rathaus entfernt. Dort läuteten sie vergeblich – niemand öffnete.

Hofer erholt sich im Burgenland

Daher baten die Beamten die Feuerwehr um Hilfe. Die Profis knackten binnen Sekunden die Flügeltüre. In der Wohnung fanden sie dann Norbert Hofer – desorientiert und kaum ansprechbar. Der 47-Jährige wurde der Rettung übergeben und sofort versorgt. "Es war keine Mitnahme in ein Krankenhaus erforderlich. Minister Hofer hat in Wien übernachtet und ist Mittwochvormittag auf Anraten der Ärzte ins Burgenland gefahren, um sich zu erholen", stellte sein Sprecher am Donnerstag in einer Aussendung klar.

Bereits gestern hatte er die "Heute"-Story bestätigt: "Es ist korrekt, dass Norbert Hofer einen Kreislaufkollaps erlitten hat. Dadurch ist ihm das Handy aus der Hand gefallen, als er Dienstagabend telefonierend am Fenster stand."

Norbert Hofer: "Will mich vollständig erholen"

Donnerstagvormittag meldete sich dann auch der rekonvaleszente Politiker selbst zu Wort: „Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Einsatzkräften bedanken, die mir in dieser Situation geholfen haben. Auf Anraten der Ärzte habe ich die Termine dieser Woche abgesagt, damit ich mich vollständig erholen kann.“

Auf Facebook versprach er seinen "lieben Freunden" dann noch: "Ich bin bestimmt bald wieder gesund."

