Mutmaßlicher Böllerwerfer stellte sich der Polizei

Aufgrund der öffentlichen Verbreitung des Lichtbildes stellte sich der Gesuchte noch am Sonntag bei der Dienststelle Brunnengasse in Ottakring, berichtet die Polizei.

Der junge Mann war in Begleitung eines Rechtsbeistandes. Er hat sich zu der ihm vorgeworfenen Tat noch nicht geäußert. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

In den kommenden Tagen wird die Polizei weitere Vernehmungen durchführen.

Böller und "Bengalische Feuer" geworfen

Wie "heute.at" berichtet, kam es nach einem WM-Spiel am 7. Juli zu Ausschreitungen auf der Ottakringer Straße. Einige der Fans warfen Böller und "Bengalische Feuer" in Richtung der einschreitenden Polizisten und in eine Menschengruppe.

Dabei wurden zwei junge Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren durch einen Böllerwurf schwer verletzt. Sie erlitten Rissquetschwunden im Gesicht, ein schweres Explosionstrauma sowie Verlust des Gehörs (21-Jährige) bzw. vermutlich dauerhafter Verlust der Sehkraft auf

einem Auge (20-Jährige).

Fahndungsfoto veröffentlicht

Am Sonntag veröffentliche die Polizei ein Foto eines möglichen Verdächtigen, der unter dem dringenden Verdacht steht, die zwei Mädchen mit den Böllern verletzt zu haben. Noch am selben Tag stellte er sich.

(red)