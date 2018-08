Panda-Weibchen Yang Yang malt für neues Buch

Pandas sieht man am liebsten gemütlich rumhängen und an Bambus knabbern. Dass die süßen schwarz-weißen Bären aber auch eine kreative Ader haben, beweist nun Panda-Dame Yang Yang im Tiergarten Schönbrunn.

Mit einem eigens gebastelten Bambus-Pinsel zaubert sie kleine "Kunstwerke". Das macht ihr nicht nur offensichtlich großen Spaß, sie hilft auch mit, ein neues Buch über Pandas zu finanzieren. Yang Yangs Werke sind ab sofort auf der Crowdfunding-Plattform Startnext unter www.startnext.com/pandas erhältlich.

Mit dem Erlös will Zoofotograf Daniel Zupanc einen neuen Bildband über die Schönbrunner Pandas für all ihre Fans machen. "Der Bildband soll die schönsten Fotos der Pandas aus Schönbrunn zeigen und zweisprachig auf Deutsch und Englisch erscheinen. Er wird ihre komplette Geschichte erzählen: von den ersten Verhandlungen mit China über die Ankunft des Panda-Pärchens Yang Yang und Long Hui 2003 in Wien bis hin zu den aktuellen Zwillingen Fu Feng und Fu Ban", so Zupanc.

Panda-Originale um 490 Euro zu haben



Yang Yang wird exakt 100 Bilder malen. Die Unikate werden um 490 Euro mit Echtheitszertifikat geliefert. Gemalt wird an einem Gitter hinter den Kulissen, an das Yang Yang kommt, sobald sie Lust hat. Hier kann ihr der Pinsel gereicht und das Blatt Papier gehalten werden. Passend zu den Großen Pandas malt sie schwarz auf weiß.



(Quelle: Tiergarten Schönbrunn)

"Yang Yang macht das Malen großen Spaß. Sie kann es oft kaum erwarten, zum Pinsel zu greifen, sobald er in Reichweite ist und schon geht es los", berichtet Zoologin Eveline Dungl, die das Malen betreut. "Wenn sie Muße hat, malt Yang Yang sogar mehrere Bilder hintereinander. Dazwischen holt sie sich Karotten und Süßkartoffeln als Belohnung. Ihr Stil ist immer unterschiedlich: von schwungvoll bis dezent."

Panda-Backstage-Tour ab 590 Euro



Für die Finanzierung des Bildbandes werden 25.000 Euro benötigt. Wird die Summe bis 9. Oktober 2018 erreicht, erscheint das Buch im Dezember. Zupanc hat sich mit Unterstützung des Tiergartens noch weitere exklusive Besonderheiten überlegt, die auf Startnext erhältlich sind.

So gibt es erstmals eine Backstage-Führung zu den Pandas sowie gerahmte Bambus-Stäbe mit Bissspuren der Tiere. Natürlich kann man sich das Buch zum Vorzugspreis sichern, aber auch seinen Namen im Buch verewigen oder sich das Buch von Yang Yang signieren lassen.

"Ich fotografiere die Pandas seit über zehn Jahren. Dieses Buch ist mein Traum", so Zupanc. Für die Texte wird Zoo-Pressesprecherin Johanna Bukovsky alle Personen rund um die Pandas interviewen, ihnen Anekdoten, Einblicke hinter die Kulissen und viel Wissen über diese bedrohte Tierart entlocken.

