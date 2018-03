Wien 12. März 2018 17:31; Akt: 12.03.2018 20:48 Print

Passanten finden Radler: Er schwebt in Lebensgefahr

Schwerer Unfall am Montagnachmittag in Wien: Ein Radfahrer war gestürzt, musste noch am Unglücksort in ein künstliches Koma versetzt werden.