Baxant weiterhin SPÖ Mariahilf-Vorsitzender

Im Zuge der Bezirkskonferenz am Montag ist Peko Baxant mit 93 Prozent der Stimmen als Parteivorsitzender der SPÖ Mariahilf wiedergewählt worden.

"Ich bedanke mich für den klaren Auftrag aus meinem Bezirk. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, sozialdemokratische Themen fest in der Stadt zu verankern. Von Mariahilf aus in der ganzen Stadt", so Baxant in einer Aussendung.

Baxants Stellvertreter sind Nicole Berger-Krotsch, Julia Lessacher, Vlasta Osterauer-Novak, Markus Rumelhart und Gottfried W. Sommer.

Gemeinsam statt trennend

"Wir sind ein ausgewogenes und starkes Team im Bezirk und werden auch in Zukunft alle Herausforderungen meistern", so Baxant. Man werde auch weiterhin die Menschen im Bezirk und in der Stadt in den Mittelpunkt stellen. Das Motto: Auf das Gemeinsame, nicht das Trennende setzen.

Baxant war von 2004 bis 2011 Jugendkoordinator der SPÖ Wien, von 2006 bis 2008 Geschäftsführer der SPÖ Mariahilf und ist seit 2005 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien. Zudem ist der Politiker mit tschechischen Wurzeln Mitglied im gemeinderätlichen Ausschuss für Kultur, Wissenschaft und Sport sowie dem Stadtrechnungshofausschuss.

