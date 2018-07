Pensionist mit Schlagring am Praterstern verprügelt

Der Auslöser für die brutale Attacke war eine Nichtigkeit: Imam K. (65) saß am Dienstag um 20.24 Uhr gemütlich im Schanigarten des Pubs "Hendricks" – das seinem Sohn Arif (31) gehört – und schaute sich das WM-Spiel Frankreich gegen Belgien an.

Drei Teenager, vermutlich Afghanen, lehnten sich an den Schanigarten-Zaun. Als der Pensionist die Jugendlichen darauf hinwies, dies zu unterlassen, entspann erst eine heftige Diskussion, dann rastete einer der Burschen plötzlich aus und schlug Imam K. mit voller Wucht ins Gesicht. Blutüberströmt lief der gebürtige Türke ins Lokal, sein Sohn rief die Rettung. Der Täter flüchtete, wurde aber von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Diagnose: Nasenbeinbruch!

Im Spital dann die Diagnose: Nasenbeinbruch! "Die Ärzte meinten, dass die Verletzung von einem Gegenstand wie einem Schlagring stammen muss, weil die Knochen derart zersplittert sind", erzählt Arif K. Heute, Freitag, wird sein Vater im Donauspital operiert.

Anzeige bei der Polizei hat Arif K. (noch) nicht erstattet: "Ich will den Burschen selbst finden." Laut eigenen Angaben wurde der 31-Jährige schon oft am Praterstern bedroht: "Aber so schlimm war es noch nie." Das seit kurzem geltende Alkohol-Verbot sieht der Lokal-Chef positiv: "Da sage ich: Daumen hoch. Aber: Die Alkoholiker waren zwar unangenehm, aber gefährlich waren sie nie. Das sind ganz andere Gruppen." Trotzdem will er nicht aufgeben: "Ich habe mir hier eine Existenz aufgebaut. Ich lasse mich nicht vertreiben!"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cz)