Pensionistin überfallen: Dritter Täter geschnappt

Herzloser und feiger geht es kaum mehr: Drei Verdächtige passten Anfang Juni eine Pensionistin (83) beim Öffnen einer Haustüre am Kaisermühlendamm (Wien-Donaustadt) ab. Die Männer rissen die Wienerin zu Boden, raubten ihr Halskette und Tasche und verschwanden. Das Opfer rief die Polizei. Ein Großeinsatz mit

Helikopter und Hunden war die Folge.

Polizeihund "DiNozzo" wurde zum Helden: Der Vierbeiner schwamm durch den Schilfgürtel der Alten Donau. Nach wenigen

Metern begann "DiNozzo"plötzlich zu bellen. Polizisten

eilten ins Wasser und stellten einen 22-Jährigen. Der Slowake

war bis zum Kopf eingesunken und hatte sich mit Wasserpflanzen

bedeckt. Er schlug wild auf die Beamten ein – wurde aber dennoch festgenommen. Per Helikopter wurde in der Nähe eine Wärmequelle lokalisiert – es handelte sich um

den zweiten mutmaßlichen Räuber.

Dritter Mann festgenommen

Der dritte Mann konnte damals flüchten. Doch nun wurde auch er geschnappt. Das Landeskriminalamt Wien fand die Identität des dritten Tatverdächten heraus. Gegen den 26-Jährigen bestand bereits ein aufrechter Haftbefehl wegen Diebstahls. Der Mann konnte schließlich am Donnerstag im Zuge einer Kontrolle festgenommen werden. Er befindet sich in Haft und zeigte sich zur Mittäterschaft am Raub geständig.

